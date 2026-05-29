Bürokrasiye dijital neşter: Teminat mektupları dönüşüyor

Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, adalet hizmetlerinde önemli bir dijital dönüşüm adımı atmaya hazırlanıyor. Hukuk mahkemeleri ve icra dairelerine sunulan banka teminat mektuplarında standart şablon uygulamasına geçilirken, elektronik teminat mektubu sistemi de devreye alınıyor. Yeni sistemle birlikte, mahkemeler ve icra dairelerinde işlem süreçlerinin dijital ortamda daha etkin yürütülmesi beklenirken, uygulama adalet hizmetlerinde bürokrasiyi azaltacak ve işlemlere hız kazandıracak önemli bir reform olarak öne çıkıyor.

UYAP SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEK

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Bankalar ve Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan iş birliği sonucunda hazırlanan standart teminat mektubu şablonlarının, UYAP sistemine entegrasyona hazır hâle getirildi.

HAK KAYIPLARI ÖNLENECEK

Yeni uygulamayla birlikte mahkemeler arasındaki uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması, teminat mektuplarının kabulüne ilişkin tereddütlerin giderilmesi ve belge içeriklerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin ayrıca alacaklıların hak kaybı yaşamasının da önüne geçeceği ifade edildi.

FİZİKİ BELGE KULLANIMI AZALACAK

Elektronik teminat mektubu sistemi sayesinde fiziki belge kullanımının azaltılarak kâğıt israfının önüne geçileceği, teminat mektuplarının kaybolması veya zarar görmesi riskinin ortadan kaldırılacağı kaydedildi. Böylece işlem güvenliğinin artırılması ve iş ile yatırım ortamının daha öngörülebilir hâle getirilmesi amaçlanıyor.

İŞLEMLER HIZLI, GÜVENLİ VE ŞEFFAF İLERLEYECEK

Yeni sistemle birlikte işlemlerin daha hızlı, güvenli ve şeffaf şekilde yürütülmesi sağlanırken, yargılama süreçlerinin etkinliğinin de önemli ölçüde artırılması bekleniyor.