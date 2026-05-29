Delegelere pusulayla fotoğraf çektirdiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan ve Özgür Özel ile Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen şüpheli Turgut Koç'un 10 gün önce ek ifade verdiği ortaya çıktı. CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olarak da bilinen Koç, CHP'nin şaibeli kurultayının tanıklarına teklif edilen 500 bin dolarlık sus rüşvetinde öne çıkmıştı. Koç, kurultay sürecinde delegelerin oy tercihleri karşılığında para, siyasi destek ve belediye başkanlığı vaatleri üzerinden pazarlıklar yapıldığını itiraf etti. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in "Benden 1 milyon euro istedi. Genel Merkez'e gidip teslim ettim" dediği Veli Ağbaba'nın kasası Turgut Koç, ifadesinde kurultayın perde arkasındaki ilişkileri anlatarak Özgür Özel'in en büyük destekçisinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Kurultay döneminde Ankara'da bulunduğunu ve Marriott Otel'de konakladığını anlatan Koç, delegelerin hangi adaya oy verdiğinin çeşitli yöntemlerle yakından takip edildiğini söyledi.

DAMGALI PUSULA

Koç'un ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri oyların kontrol edilme yöntemi oldu. Koç, bazı delegelerin oy kullandıktan sonra delege kartı, kimlik ve damgalı oy pusulasını yan yana koyarak fotoğraf çektiğini öne sürdü. Telefonla kabine girmenin yasak olduğunu ancak buna rağmen bazı kişilerin gizlice fotoğraf çekerek oy tercihlerini ispatladığını söyledi. Koç, "Kimin hangi adaya oy verdiği bu şekilde anlaşılıyordu" ifadelerini kullandı. Koç, Etimesgut delegesi olan bir kişiye Özgür Özel'i desteklemesi için Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL gönderdiğini kabul etti. İfadesine göre ilgili kişi kurultay günü 20 bin TL talep etti ancak Koç kendi hesabından 10 bin TL gönderdiğini söyledi. Koç, bu ödeme karşılığında iki kurultay delegesinin Özgür Özel lehine oy verdiğini beyan etti. İfadede yer alan bir başka dikkat çekici bölüm ise belediye başkanlıklarıyla ilgili pazarlıklar oldu. Koç, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile görüştüğünü, Gürkan'ın Özgür Özel'i desteklemesi karşılığında yeni dönem belediye başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den söz alındığını söyledi. Koç, burada maddi değil siyasi bir pazarlık yapıldığını savundu.

BAŞKANLIK SÖZÜ

Koç'un ifadesine göre kurultay haftasında Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanları Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezine götürüldü ve burada Özgür Özel ile Veli Ağbaba'yla görüşmeler yapıldı. İddiaya göre delegelerin desteği karşılığında Yalova Belediye Başkanlığı konusunda mutabakata varıldı. Koç, mevcut Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in aday gösterilmesi ve seçilmesinin bu süreçle bağlantılı olduğunu söyledi.