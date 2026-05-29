FETÖ’cünün beraati Yargıtay’dan döndü

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmalarda dikkat çeken bir yargı kararı daha çıktı. Polis memuru olarak görev yaparken 28 Mart 2010'da gerçekleştirilen Komiser Yardımcılığı sınavına katılan ve başarılı olan bir vatandaş, komiser yardımcılığına atandı. Ancak daha sonra yürütülen soruşturmalarda, sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca önceden ele geçirilerek örgüt bağlantılı kişilere dağıtıldığı iddia edildi.

"ÇOK KUVVETLİ ŞÜPHELİ"

İlk derece mahkemesi, sanığı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, delillerin kesin ve yeterli olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı yeniden değerlendiren Yargıtay 11. Ceza Dairesi, bilirkişi raporları ve tanık anlatımlarına dikkat çekti. Kararda, sanığın iptal edilen 13 sorunun tamamını doğru yanıtladığı, zor kategoride yer alan soruların tümünü yaptığı ve yapılan analizlerde "çok kuvvetli şüpheli" grubunda değerlendirildiği belirtildi.

KARAR BOZULDU

Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın sınav sorularını önceden temin ederek sınavı kazandığı, bu şekilde rütbe ve maaş avantajı elde ettiği ve kamu kurumunu zincirleme şekilde zarara uğrattığının sabit olduğu ifade edildi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını oy birliğiyle bozdu.