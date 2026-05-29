  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA | Programa Başkan Erdoğan da katılacak! Megakentte büyük coşku: İstanbul’un fethinde 573’üncü yıl gururu

SON DAKİKA | Programa Başkan Erdoğan da katılacak! Megakentte büyük coşku: İstanbul’un fethinde 573’üncü yıl gururu

Son dakika haberi: Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihine damga vuran, Türk’ün şanlı geçmişine altın harflerle yazılan İstanbul’un Fethi 573’üncü yılını doldurdu. Başkan Erdoğan, bugün cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na katılacak. Megakentte milyonlar bugün havada, karada denizde zaferin coşkusunu yaşayacak.

SON DAKİKA | Programa Başkan Erdoğan da katılacak! Megakentte büyük coşku: İstanbul’un fethinde 573’üncü yıl gururu
Mustafa KAYA

Son dakika haberi: İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü bugün megakentte yoğun bir programla kutlanacak. 11.00'de Beyazıt Meydanı'nda toplanılacak ve ve mehteran takımı eşliğinde Ayasofya Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA | Programa Başkan Erdoğan da katılacak! Megakentte büyük coşku: İstanbul’un fethinde 573’üncü yıl gururu

Ayasofya Meydanı'nda Genelkurmay Başkanlığı'nın mehteran takımı yarım saatlik bir konser verecek. Bu esnada vatandaşlara ikramlar yapılacak. Aziz şehitler için bin 453 hatim okundu, onların duaları yapılacak. Her ilçede büyük camilerde cuma namazı çıkışında aşure ve lokma dağıtılacak.

SON DAKİKA | Programa Başkan Erdoğan da katılacak! Megakentte büyük coşku: İstanbul’un fethinde 573’üncü yıl gururu

GÖRSEL ŞÖLEN, IŞIK ŞOV

Kutlamalar deniz ve havada da kesintisiz sürecek 15.00'te Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar teknelere fetih ruhuyla konvoy oluşturulacak. Yüzlerce tekne, fethin ve bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette görsel bir şölen sunacak. Sahillerde, Haliç kenarında ve Sarayburnu'nda yüzbinlerce vatandaş denizdeki bu coşkuya tanıklık edecek.

SON DAKİKA | Programa Başkan Erdoğan da katılacak! Megakentte büyük coşku: İstanbul’un fethinde 573’üncü yıl gururu

18.00'de Yenikapı'da SOLOTÜRK uçakları gösteri yapacak. 20.30'da Üsküdar Meydanı'nda Genelkurmay Koro ve Orkestrası bir konser verecek. 21.00'de İstanbul'da Valilik bir ilke imza atarak yüzlerce dronla fethi gökyüzünde canlandıracak. Dronlar 15 dakika boyunca fethi sözlü ve görsel olarak özetleyecek. Hemen ardından da gökyüzünü aydınlatacak.

SON DAKİKA | Programa Başkan Erdoğan da katılacak! Megakentte büyük coşku: İstanbul’un fethinde 573’üncü yıl gururu

Gecenin finalinde ise muhteşem bir havai fişek gösterisi İstanbulluları büyüleyecek. Tarihi mekanlara fotoğraf ve videolar yansıtılacak. Galata Kulesi her bayramda olduğu gibi bu bayramda da süslenecek. Bu sene Rumeli Hisarı da ilk kez ışıklandırıp süslenecek. Valilik binası Sultanahmet'teki eski Marmara Üniversitesi Rektörlük binasını, tarihi surlar, İstanbul Ticaret Odası binası da fetih için özel olarak ışıklandırılacak.

SON DAKİKA | Programa Başkan Erdoğan da katılacak! Megakentte büyük coşku: İstanbul’un fethinde 573’üncü yıl gururu

ERDOĞAN KUTLAMALARA KATILACAK
Başkan Erdoğan, bugün cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na katılacak.

SON DAKİKA | Programa Başkan Erdoğan da katılacak! Megakentte büyük coşku: İstanbul’un fethinde 573’üncü yıl gururu

VALİ GÜL: EVLERİ, CADDELERİ BAYRAKLARLA DONATALIM
İstanbul Valisi Davut Gül, fetih ruhunun muhafaza edilmesi için bu etkinliklerin büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek; "Hemşerilerimizden istirhamımız, bayram tatilini de fırsat bilerek ailece bu etkinliklere katılmaları. Bir düğün yeri gibi herkesin evlerini ve iş yerlerini şanlı Türk bayraklarıyla süslesin" dedi.

#YENİKAPI #GALATA KULESİ #SOLOTÜRK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!