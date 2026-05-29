İstanbul’un fethinin 573. yılında büyük coşku

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü bugün megakentte yoğun bir programla kutlanacak. 11.00'de Beyazıt Meydanı'nda toplanılacak ve ve mehteran takımı eşliğinde Ayasofya Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirildi

Ayasofya Meydanı'nda Genelkurmay Başkanlığı'nın mehteran takımı yarım saatlik bir konser verecek. Bu esnada vatandaşlara ikramlar yapılacak. Aziz şehitler için bin 453 hatim okundu, onların duaları yapılacak. Her ilçede büyük camilerde cuma namazı çıkışında aşure ve lokma dağıtılacak.

Kutlamalar deniz ve havada da kesintisiz sürecek 15.00'te Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar teknelere fetih ruhuyla konvoy oluşturulacak. Yüzlerce tekne, fethin ve bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette görsel bir şölen sunacak. Sahillerde, Haliç kenarında ve Sarayburnu'nda yüzbinlerce vatandaş denizdeki bu coşkuya tanıklık edecek.