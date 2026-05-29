İstanbul'un fethinin 573. yılında büyük coşku
İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü tüm yurtta ve özellikle fethin kalbi İstanbul’da büyük bir heyecanla kutlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabri başında dualar edilirken, binlerce vatandaş Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne kadar süren geleneksel ‘Fetih Yürüyüşü’nde bir araya geldi.
Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihine damga vuran, Türk'ün şanlı geçmişine altın harflerle yazılan İstanbul'un Fethi 573'üncü yılını doldurdu. Başkan Erdoğan, bugün cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na katılacak. Megakentte milyonlar bugün havada, karada denizde zaferin coşkusunu yaşayacak.
İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü bugün megakentte yoğun bir programla kutlanacak. 11.00'de Beyazıt Meydanı'nda toplanılacak ve ve mehteran takımı eşliğinde Ayasofya Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirildi
Beyazıt'tan Ayasofya'ya 'fetih yürüyüşü'!
Ayasofya Meydanı'nda Genelkurmay Başkanlığı'nın mehteran takımı yarım saatlik bir konser verecek. Bu esnada vatandaşlara ikramlar yapılacak. Aziz şehitler için bin 453 hatim okundu, onların duaları yapılacak. Her ilçede büyük camilerde cuma namazı çıkışında aşure ve lokma dağıtılacak.
GÖRSEL ŞÖLEN, IŞIK ŞOV
Kutlamalar deniz ve havada da kesintisiz sürecek 15.00'te Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar teknelere fetih ruhuyla konvoy oluşturulacak. Yüzlerce tekne, fethin ve bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette görsel bir şölen sunacak. Sahillerde, Haliç kenarında ve Sarayburnu'nda yüzbinlerce vatandaş denizdeki bu coşkuya tanıklık edecek.
18.00'de Yenikapı'da SOLOTÜRK uçakları gösteri yapacak. 20.30'da Üsküdar Meydanı'nda Genelkurmay Koro ve Orkestrası bir konser verecek. 21.00'de İstanbul'da Valilik bir ilke imza atarak yüzlerce dronla fethi gökyüzünde canlandıracak. Dronlar 15 dakika boyunca fethi sözlü ve görsel olarak özetleyecek. Hemen ardından da gökyüzünü aydınlatacak.
Gecenin finalinde ise muhteşem bir havai fişek gösterisi İstanbulluları büyüleyecek. Tarihi mekanlara fotoğraf ve videolar yansıtılacak. Galata Kulesi her bayramda olduğu gibi bu bayramda da süslenecek. Bu sene Rumeli Hisarı da ilk kez ışıklandırıp süslenecek. Valilik binası Sultanahmet'teki eski Marmara Üniversitesi Rektörlük binasını, tarihi surlar, İstanbul Ticaret Odası binası da fetih için özel olarak ışıklandırılacak.
ERDOĞAN KUTLAMALARA KATILACAK
