Siyasette bayram havası

Kurban Bayramının ikinci gününde partiler arası bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

16 PARTİDEN ZİYARET

AK Parti Genel Merkezi'nde 16 partinin heyetleri ile bayramlaşma buluşması yapıldı. AK Parti'yi sırasıyla CHP, MHP, HÜDA-PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Türkiye İttifakı Partisi heyetleri ziyaret etti. Konukları Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet ağırladı. Heyetlerin görüşmelerinde Türkiye'nin daha da güçlü olabilmesi için iç siyasette birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.

'ÖZLEDİĞİMİZ ANLAR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman kabullerde özetle, "Bayramlar milletçe, toplumca bir araya gelmemiz, kırgınlıkların son bulması için çok önemli. Sizleri AK Parti olarak ağırlamaktan mutlu olduk. Bu herkesin özlediği anlar. Bir arada olmak, beraberce yürümek. Partilerimiz, fikirlerimiz farklı ama bizim en azından Türkiye ortak paydasında bir araya gelmek önemli. Birlikte, Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe çıkması için çalışacağız. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakı'na ihtiyacı var. İç cepheyi güçlendirmek, sen, ben yok biz varız yaklaşımının önemini çevremize baktığımız zaman çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

CHP'DE İKİ AYRI HEYET

CHP'de siyasi partilerle bayramlaşma programında da çift başlılık ortaya çıktı. Genel merkezdeki programlara Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller, TBMM'deki ziyaretlere ise Manisa Milletvekili Özgür Özel'e yakın isimler ev sahipliği yaptı. AK Parti heyeti, 2 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek CHP temsilcileri ile bir araya geldi. TBMM'deki CHP heyetinin görüşme programında AK Parti ile MHP yer almadı. MHP Genel Merkezi'nde de yoğun bayramlaşma trafiği yaşandı.

CHP'DEN 'YAKINLAŞMA' MESAJI

AK Parti Genel Merkezi'nin ilk konuğu CHP heyeti oldu. Böylelikle iki parti arasında 3 bayram aradan sonra ilk kez bayramlaşma ziyareti gerçekleştirilmiş oldu. CHP heyetinde yer alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Kurban yakınlaşmadır. Yakınlaşmamız gerekli. Siyasetin asıl hedefi Türk milletine daha mürrefeh bir ülke sağlamak. Gerek Türkiye gerek Müslüman coğrafyasının daha müreffeh hale gelmesidir" dedi.

MHP Genel Merkezi'nde de yoğun bayramlaşma trafiği yaşandı. MHP Genel Merkezi'ni, sırasıyla DSP, DEM Parti ve AK Parti, Saadet Partisi, DEVA, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri ziyaret etti.

'SİLAHLAR ZİHİNLERDE DE BIRAKILMALI'

DEM Parti heyetinin ziyareti sırasında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Burada silahların sadece elden değil, zihinlerden de bırakılmasının önemine vurgu yapılmalı. Bu sorumlulukla hareket edilmesi gerekiyor" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz de, "Silahların zihnen devreden çıkması kültürüne sahip olduğumuzu biliyoruz. Ortak Türkiye'yi tahayyül etme bakışımız farklı değil. Sürecin enfekte olmaması için bir an önce bir yol haritası gerekli" ifadelerini kullandı.