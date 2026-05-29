Yeni çağı başlatan zafer

29 Mayıs 1453 sabahı, henüz 21 yaşındaki bir cihan hükümdarı tarihin seyrini değiştiren büyük yürüyüşünü zafere ulaştırdı. Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu, asırlardır "aşılamaz" denilen İstanbul surlarını aşarken yalnızca bir şehri fethetmedi; yeni bir çağın da kapısını araladı. Bizans'ın bin yıllık hakimiyetine son veren fetih, İslam dünyasında asırlardır beklenen büyük müjdenin gerçekleşmesi olarak görüldü. Haliç'e indirilen gemiler, Şahi toplarının surlarda açtığı gedikler ve Ulubatlı Hasan'ın surlara diktiği sancak, tarihin unutulmaz anları arasına adını altın harflerle yazdırdı. Fetih hazırlıkları aylar öncesinden başladı. Rumeli Hisarı'nın inşasıyla Boğaz kontrol altına alınırken, dönemin en güçlü topları Osmanlı için döküldü. Bizans'ın Haliç'i zincirlerle kapatmasına karşı geliştirilen "gemileri karadan yürütme" hamlesi ise dünya harp tarihine geçen eşsiz bir strateji olarak kayıtlara geçti.

PEYGAMBER MÜJDESİNE NAİL OLDULAR

İstanbul'un fethi, İslam dünyasında ayrı bir anlam taşıyordu. Hazreti Muhammed'in, "Konstantiniyye elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir" hadisi, asırlar boyunca Müslüman hükümdarların en büyük hedeflerinden biri oldu. Fatih Sultan Mehmet ve ordusu, bu büyük müjdeye nail olan kutlu nesil olarak tarihe geçti. İstanbul'un fethiyle birlikte Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başladı. Ticaret yolları değişti, dünya siyaseti yeniden şekillendi. Osmanlı Devleti artık yalnızca bölgesel bir güç değil, çağ açıp çağ kapatan büyük bir cihan devleti olarak anılmaya başladı. Fetihle birlikte İstanbul; ilmin, sanatın, ticaretin ve medeniyetin merkezi haline geldi. Aradan geçen asırlara rağmen İstanbul hâlâ fetih ruhunu taşıyor. Minarelerden yükselen ezanlar, surlarda yankılanan tekbirlerin mirasını yaşatırken; Ayasofya'dan Süleymaniye'ye uzanan medeniyet izleri, Fatih'in emanetinin hâlâ dimdik ayakta olduğunu gösteriyor. 573 yıl önce yazılan destan, bugün de milletin hafızasında aynı heyecan ve gururla yaşamayı sürdürüyor.