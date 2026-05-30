Bayramlaşma değil güç gösterisi

Türkiye ve dünya gündeminden tamamen koparak iç krizlerle boğuşan CHP'de sular durulmuyor. İstinaftan çıkan mutlak butlan kararıyla genel merkezden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yok saymaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun partililerle bayramlaşmak için tüm örgütü bugün saat 14.00'da genel merkeze davet etmesi üzerine bir kez daha tepki çeken bir hamle yapan Özel, aynı gün ve aynı saatte Ankara İl Başkanlığı'nda partililerle bayramlaşma kararı almıştı.

ÖRGÜT DE BÖLÜNDÜ

CHP'de ortaya çıkan çift başlı görüntünün, bugünkü bayramlaşma törenlerinde bir kez daha kendini göstermesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, iki ayrı bayramlaşma programı için 81 ilden yüzlerce otobüs Ankara'ya geldi. Ortaya çıkan dağınık tablo, örgüt üyelerini de ikiye böldü. Bu kapsamda bazı partililerin genel merkezdeki programa katılarak parti yönetiminin çağrısına uyacağı, bazılarının ise Özel'in yanında olmak için Ankara İl Başkanlığı'na gideceği öğrenildi. Gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in vereceği mesajlara çevrildi. Krizin zirve yaptığı partide iki ismin de konuşmalarında birbirlerine sert mesajlar vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun özellikle mutlak butlan davası, milletvekillerinin genel merkeze alınmaması ve yolsuzlardan arınma zorunluluğu gibi başlıklar üzerinden kamuoyuna çarpıcı söylemlerde bulunması bekleniyor. Özel'in ise bir kez daha mağduriyet algısı oluşturmaya yönelik bir dil kullanarak tabanını konsolide etmeye çalışacağı iddia ediliyor. Bu arada Özel, sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklama yaparak "Bu memleketi, bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz" dedi.

KAOS SÜRÜYOR

CHP'de taraflar arasındaki mücadele bayramda da varlığını sürdürdü. Şaibeli kurultay sonrası koltuğa oturan Özel, mahkeme kararıyla genel merkezi terk etmek zorunda kalmıştı. Kamuoyu ise CHP'deki kaotik süreci yakından takip ediyor.