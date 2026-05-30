CHP’nin ismini lekelediniz

Cinsel taciz, cinsel saldırı, tecavüz girişimi, çocuk istismarı, darp, tehdit, kamera kayıtlarının karartılması ve mağdurun susturulması... CHP, belediyelerden parti yöneticilerine uzanan bir suç zinciriyle anılıyor. Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasıyla tutuklanması, Ankara'da bir otel odasında sevgilisi ile yakalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgililerini ve pavyondaki çalışanları belediyelerde işe yerleştirmesi, Bolu'da ise Tanju Özcan'ın belediye çalışanı ile yaşadığı yasak ilişkini ortaya çıkması CHP'deki ahlaki çöküşü gözler önüne serdi. Kadınlara yönelik taciz ve cinsel saldırılara sessiz kalan Özel yönetimine ağır eleştiriler geldi. CHP Parti Üyesi Yeliz Tunç, Özgür Özel'e resmen ateş püskürdü.

PARTİYİ AYAĞA DÜŞÜRDÜNÜZ

Eski Genel Başkan Özgür Özel ve eski İBB Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen CHP Parti Üyesi Yeliz Tunç'un sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın kısa sürede viral oldu. Parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Tunç'un açıklamaları, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken videoya destek yorumları yağdı.