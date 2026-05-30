Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ talimatıyla kumpas kurdular” sözleri itirafçının 2016’daki ifadesini akıllara getirdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmasında, "Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşte, arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardından dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ talimatıyla kumpas kurdular" sözleri üzerine akıllara FETÖ itirafçısı Enes Uludemir'in 2016'da verdiği ifade geldi.

FETÖ ÖZGÜR ÖZEL'İ 2007'DEN BERİ DESTEKLİYOR

FETÖ itirafçısı Enes Uludemir, FETÖ'nün CHP içinde yapılanması olduğunu belirterek, "Salihli'de eczacılık yapan Özgür Özel, 2007 yılından itibaren FETÖ tarafından desteklenmeye başlandı. Örgüt içinde desteklenme, parlatma olarak tabir edilmekteydi. FETÖ 2007 yılından itibaren Özgür Özel'e maddi manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. FETÖ, Manisa örgütü Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı ile irtibata geçti. CHP adına çıkarılacak adayın kim olacağı konusunda istişare yapıldı. Talat Zurnacı bu iş için Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" dedi.

BU ÇALIŞMALARLA CHP İÇİNDE YÜKSELİŞE GEÇTİ

FETÖ içerisinde parlatma tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdindeki itibarının arttırıldığını dile getiren Enes Uludemir ifadesinde şunları söyledi: "Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 genel seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa Milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel'e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine Hakan Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel'e olan sempatiyi iyi kontrol etmekteydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu bu hususu bana birebirde de Özgür Özel'in desteklendiğini, parlatıldığını, bu ismi Talat Zurnacı'nın önerdiğini söylemişti. Hakan Yörükoğlu'nun Salihli'nin örgüt içinde il olması sebebiyle ve Salihli'de etkin olduğundan bu görev ona verilmişti. Talat Zurnacı'nın bu ismi FETÖ Manisa yönetimine vermesi sebebiyle Özgür Özel'in de bu desteği kabul ettiği ortadadır."

BYLOCK YAZIŞMALARINDA İSMİ GEÇİYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Onursal Genel Başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav ile Genel Sekreteri Salih Yaylacı'nın bylock yazışmalarında da Özgür Özel'in ismi geçiyor. FETÖ örgüt üyelerinin Soma maden kazasıyla ilgili özel olarak bir gündem çalışması yaptığı ve kamuoyunu şekillendirmek üzere Özgür Özel üzerinden hareket etmeyi görüştükleri, Özgür Özel ile yakın temasları oldukları Bylock mesajlaşmalarında yer almıştı.

