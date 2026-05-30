SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde! Hazırlıklar tamamlandı: Hangi mesajları verecek?
SON DAKİKA… Yolsuzluk ve rüşvet skandalları ile çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi, mahkemeden çıkan "mutlak butlan" kararı ile adeta dağıldı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesiyle birlikte tırmanan gerilim bugün yapılacak bayramlaşma töreni ile zirveye ulaştı! Genel Merkez, 3 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlandı. Saat 14.00’da başlayacak tören için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı. Herkes, “Bilmediğiniz çok şey var. Her şeyi anlatacağım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun vereceği mesajlara kilitlenirken, Özgür Özel ve destekçilerinin de Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta partililerle bir araya gelmesi bekleniyor…
Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14.00'te ilk kez genel merkez binasına gelerek partililere hitap etmesi beklenirken CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise yine aynı saatte Ankara İl Başkanlığı'nda alternatif bir bayramlaşma programı hazırladı.