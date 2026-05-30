  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde! Hazırlıklar tamamlandı: Hangi mesajları verecek?

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde! Hazırlıklar tamamlandı: Hangi mesajları verecek?

SON DAKİKA… Yolsuzluk ve rüşvet skandalları ile çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi, mahkemeden çıkan "mutlak butlan" kararı ile adeta dağıldı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesiyle birlikte tırmanan gerilim bugün yapılacak bayramlaşma töreni ile zirveye ulaştı! Genel Merkez, 3 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlandı. Saat 14.00’da başlayacak tören için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı. Herkes, “Bilmediğiniz çok şey var. Her şeyi anlatacağım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun vereceği mesajlara kilitlenirken, Özgür Özel ve destekçilerinin de Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta partililerle bir araya gelmesi bekleniyor…

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde! Hazırlıklar tamamlandı: Hangi mesajları verecek?

SON DAKİKA… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalı deşifre edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi de mutlak butlan gerilimi vardı. Mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve geri dönerken Özgür Özel koltuğu kaptırmamak için hamle üstüne hamle yaptı!

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde! Hazırlıklar tamamlandı: Hangi mesajları verecek?

Bugün ise gözler Ankara'da gerçekleşecek bayramlaşmadaydı! Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, Ankara'da aynı gün ve aynı saate 2 farklı bayramlaşma töreni hazırladı! Partide çatlak iyice büyürken Genel Merkez, 3 yılın ardından Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlandı.

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde! Hazırlıklar tamamlandı: Hangi mesajları verecek?

Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14.00'te ilk kez genel merkez binasına gelerek partililere hitap etmesi beklenirken CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise yine aynı saatte Ankara İl Başkanlığı'nda alternatif bir bayramlaşma programı hazırladı.

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde! Hazırlıklar tamamlandı: Hangi mesajları verecek?

MERKEZ BİNASINA KILIÇDAROĞLU'NUN POSTERİ ASILDI

Genel Başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı program için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı. Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı. Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi hazırlandı.

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde! Hazırlıklar tamamlandı: Hangi mesajları verecek?

"ÖZGÜR ÖZEL'İN FOTOĞRAFLARI DUVARLARDAN İNDİRİLDİ"

Sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş "Genel Merkez Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce ona özel olarak hazırlandı. Odalarda büyük değişiklikler yapıldı, fotoğraflar tek tek değiştirildi. Özgür Özel'in fotoğrafları duvarlardan indirildi, yerlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları yeniden asıldı" diyerek partideki değişimi anlattı.

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde! Hazırlıklar tamamlandı: Hangi mesajları verecek?

"BİLMEDİĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR" DEMİŞTİ… KILIÇDAROĞLU NE AÇIKLAYACAK?

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in 'Yürümek' adlı şiiri eşliğinde kürsüye çıkacağını açıkladı. Yeşiltaş "Genel Başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu, burada oluşturulan özel platformda konuşmasını yapacak" bilgisini paylaştı. "Bilmediğiniz çok şey var. Halk buluşmamda hepsini anlatacağım, herkes gerçekleri öğrenecek" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma, şimdiden merak konusu oldu.

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde! Hazırlıklar tamamlandı: Hangi mesajları verecek?

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "ALTERNATİF" BAYRAMLAŞMA!

Özel ise bugün aynı saatlerde, Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta Özgür Özel partililerle bir araya gelecek. Özgür Özel tüm partilileri sosyal medya üzerinden Güvenpark'a çağırdı. Karşılıklı bir gövde gösterisi yaşanacak

#CUMHURİYET HALK PARTİSİ #ÖZGÜR ÖZEL #KEMAL KILIÇDAROĞLU #CHP GENEL MERKEZİ #A HABER #MANİSA #CHP #ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!