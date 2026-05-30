SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde! Hazırlıklar tamamlandı: Hangi mesajları verecek?

Genel Başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı program için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı. Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı. Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi hazırlandı.

Sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş "Genel Merkez Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce ona özel olarak hazırlandı. Odalarda büyük değişiklikler yapıldı, fotoğraflar tek tek değiştirildi. Özgür Özel'in fotoğrafları duvarlardan indirildi, yerlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları yeniden asıldı" diyerek partideki değişimi anlattı.

"BİLMEDİĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR" DEMİŞTİ… KILIÇDAROĞLU NE AÇIKLAYACAK?

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in 'Yürümek' adlı şiiri eşliğinde kürsüye çıkacağını açıkladı. Yeşiltaş "Genel Başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu, burada oluşturulan özel platformda konuşmasını yapacak" bilgisini paylaştı. "Bilmediğiniz çok şey var. Halk buluşmamda hepsini anlatacağım, herkes gerçekleri öğrenecek" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma, şimdiden merak konusu oldu.