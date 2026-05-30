Tiyatro bitti Tanal gitti

Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturması, CHP'de tansiyonu zirveye taşımıştı. Bu süreçte Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tahliyeyi engellemek adına çatıda elinde hortumla beklediği ve polisin içeri girmesinin ardından bina önünde ağladığı anlar görüntülerle gündeme geldi. Eylemlerin ardından Tanal'ın yaptığı paylaşımla yurtdışında olduğu duyurdu.

Birçok milletvekilinin bayramı kendi seçim bölgelerinde geçirdiği bu günlerde Tanal, yurt dışına gitti. Ziyaretine dair fotoğrafları ve bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

PAYLAŞIMA TEPKİLER GELDİ

Bu paylaşım Tanal'ın takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları Tanal'ı samimiyetten uzak olmakla suçladı.