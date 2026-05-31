Erdoğan’a fetih hatırası miğfer
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıldönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde önceki gün düzenlenen "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine" programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı bir hediye takdim edildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Erdoğan'a Fatih Sultan Mehmed döneminde kullanılan miğferlerin bire bir replika modelini hediye etti. Miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında besmele yer alıyor. Miğfer, fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve tarihi hafızayı temsil eden bir eser niteliği taşıyor.