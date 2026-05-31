FETÖ itirafçısı: Özgür Özel’i FETÖ parlattı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün "Aramızdaki FETÖ ajanlarını fark edemedim" açıklaması yaparken, FETÖ itirafçısı Enes Uludemir'in sosyal medyada dolaşıma sokulan videosu da gündeme bomba gibi düştü. Özgür Özel'in "FETÖ projesi" olduğunu belirten itirafçı Uludemir, "2008'de Manisa'da çalışmalar düzenledik. Burada muhalif olan kanadın içerisinde siyaset ehli olan isimleri belirledik. Bunları ABD'ye gönderdik. Bunların en başında Özgür Özel vardı. Özgür Özel 2008'den itibaren zaten belli bir yükselişe geçti ve FETÖ tarafından parlatıldı. Şu andaki konumuna da ulaştı" diye konuştu. Uludemir, "FETÖ, 2010 yılında onu belediye başkanı seçtirmek adına Manisa'da bir kumpas hazırladı. Bu kumpasın adı da Sümerbank Davası. Birçok kişi internetten açıp bakabilir ama isimleri göremez çünkü mahkeme tarafından yayın yasağı getirilmiş bir konu aslında. Bu da çok ilginç. Ama bu FETÖ kumpasında şöyle bir şey oldu: Sümerbank Davası ortaya atılarak Manisa'daki esnaf mütevelli heyetleri kapı kapı dolaşarak bir bildiri yayınladı. Bu bildiride de işte Manisa'daki AK Partili sözde yöneticilerin Sümerbank'ın arazisine çöktüğü anlatıldı ve AK Parti'nin kazanması engellenip Özel'in kazanması sağlanacaktı" ifadelerini kullandı.

'MİLLETVEKİLLİĞİNE HAZIRLADILAR'

Buna rağmen söz konusu seçimleri Özgür Özel'in kazanamadığını belirten Uludemir, "Özel belediye başkanı olamayınca bu sefer Özgür Özel'i milletvekilliğine hazırladılar" dedi. Özel'in ailesinin de FETÖ tarafından dizayn edildiğini öne süren Uludemir, "Aynı zamanda kızının birdenbire Türkiye'nin en zeki kızı haline getirilmesi, işte onlara okulları tarafından ödüller verilmesi, ailesinin değişik biçimde zenginleştirilmesi, abisinin ve ailesinin, eşinin tarafı derken bütün ailesinin bu etki altında Özgür Özel parlatılırken bir taraftan da zengin edilmesi gibi böyle bir süreç başladı. Yani süreç dediğim gibi büyük bir ihtimalle 2010 yılında oldu. Biz de bunu geç anladık" şeklinde konuştu.