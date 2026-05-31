O gafilleri koynumda besledim

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, 2.5 yıl aradan sonra dün CHP Genel Merkezi'ne geri döndü. Merkezdeki makam koltuğunda poz veren Kılıçdaroğlu, düzenlediği bayramlaşma programında partililere seslendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek göndermelerde bulundu. "Bizim kitabımızda mertçe hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir" diyerek hesaplaşma mesajı veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

PAVYON MASALARINA MEZE ETTİLER:

Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarı çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim. CHP'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.

HIRSIZLARDAN ARINACAĞIZ:

Bu yürüyüş, benim yürüyüşüm değil. Bu yürüyüş, adaletin, dürüstlüğün, temiz siyasetin son büyük nöbetidir. Bu yürüyüş arınmanın, arınarak çoğalmanın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, bu asırlık çınarı kuruluş kodlarına, o ahlaki zemine geri oturtma yürüyüşüdür. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce CHP sonra Türkiye arınacak. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız.

FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM:

Benim bu aziz millete bir özür borcum var. Aramıza sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz 'vatan, millet' dedikçe, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.

HORTUMLARI ZAMANINDA KESEMEDİM:

Sizin o nasırlı ellerinizle, helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanları, o "hortumları" zamanında kesemediğim için sizlerden özür diliyorum.

RÜŞVETÇİ BAŞKANLARI AYIKLAYAMADIM:

Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip, rüşvete, talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, tek tek ayıklamadığım için sizlerden tarih önünde özür diliyorum.

HESAP SORACAĞIM

Bana 'Ne yapacaksın?' diye soruyorlar; hesap soracağım hesap. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. O güvenli limana hep beraber gideceğiz.

SIRTIMDAN HANÇERLENDİM

Benim temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin.

BABA OCAĞINDA RÜŞVET OLUR MU?

Sizin o her fırsatta dilinize doladığınız 'baba ocağı'nda rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek, baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetleri içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutular içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?

MAKAM KOLTUĞUNDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'teki şaibeli kurultay sonrası kaybettiği makamına, 2.5 yıl sonra dün ilk kez döndü. Makam koltuğuna oturup poz verdi.

KARANFİLLİ KARŞILAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez girişinde partililerce karanfillerle karşılandı. Partililer, mitingin yapılacağı genel merkez bahçesini büyük oranda doldurdu. Önemli bir kalabalık da bahçe dışından mitingi izledi. Parti binasının üzerine "Şimdi arınma zamanı" yazısıyla dev bir Kılıçdaroğlu fotoğrafı asıldı. CHP'lilerin ellerindeki "Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir", "Temiz siyaset" ve "Ahlaklı olanların yanındayız" yazıları dikkati çekti. CHP Genel Merkezi'nde Fatih Kısaparmak'ın "Haram Saltanatı" şarkısı çalındı.