Haberler

Gündem Haberleri

SON DAKİKA… Mutlak butlan sonrası CHP’de sular durulmuyor! Özgür Özel CHP MYK’yı topladı!

SON DAKİKA… Mutlak butlan sonrası CHP’de sular durulmuyor! Özgür Özel CHP MYK’yı topladı!

SON DAKİKA… Mahkemenin mutlak butlan sonrası CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu görevine başladı. Kararı tanımadığını söyleyen ve ani bir toplantı ile kendisini grup başkanı seçtiren Özgür Özel ise yeni bir hamle yaptı! Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapılmayacak açıklaması sonrası paniğe kapılan Özel, TBMM’de Grup Yönetim Kurulu’nu topladı.

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 11:40 Son Güncelleme: 31 Mayıs 2026 11:42

SON DAKİKA... Mahkemenin mutlak butlan sonrası CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu görevine başladı. Kararı tanımadığını söyleyen ve ani bir toplantı ile kendisini grup başkanı seçtiren Özgür Özel, şimdide CHP MYK'yı topladı.

Toplantı TBMM'de Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda düzenleniyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MYK'nın olağan bir MYK olduğunu söyleyerek, gündemin Türkiye'nin sorumları haftalık siyasi tartışmaları masaya yatıracakları yer olduğunu ifade etti.