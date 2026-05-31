Taşıma kalabalığa konuştu

Ankara, aynı gün ve saatlerde eski ve yeni CHP Genel Başkanı'nın bayramlaşma törenine ev sahipliği yaptı. Yargı kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde gövde gösterisi yaparken, Özgür Özel ise taraftarlarıyla Güvenpark'ta bir araya geldi. Özel, CHP İl Başkanlığı'nın bulunduğu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki Güvenpark'ta miting gerçekleştirdi. Bu arada, son gelişmeler karşısında nasıl bir tutum takınacağı merak konusu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimini Özel'den yana kullandı. Özel, konuşmasında, "Buradan açıkça ilan ediyorum. Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptıysa, ne adım attıysa, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

KURULTAY ÇAĞRISI

"Bir yanda taşımayla, göstermelik bir cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı, bir yanda milletin ta kendisi var" diyerek Kılıçdaroğlu'nun mitingine katılanlara ilişkin eleştiri getirirken, Güvenpark'a il dışından otobüslerle getirilenleri yok sayarak kendisiyle çelişti. Güvenpark'taki mitingde İstanbul'un çeşitli ilçeleri başta olmak üzere farklı illerden gelen partililere ait bayrak ve pankartların yer alması dikkati çekti. Özel, CHP'de kurultayın gecikmeden yapılması gerektiğini savunarak "Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum; hangi delege ile istiyorsanız, son delege ile, önceki delege ile, daha önceki delege ile... Hangi delege ile istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun" ifadelerini kullandı.

'ÖNSEÇİM YAPILSIN'

Özel, genel başkanın belirlenmesi için önseçim yapılması çağrısında da bulunarak "Genel başkanın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Gerçek bir enerji için bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için önseçim istiyorum. Sözüm sözdür. Manisa'da 2015 önseçiminde yüzde 84 oy alarak tüm zamanların önseçim rekorunu kırmıştım. Eğer bu önseçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım" dedi. Özel'in mitingine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), DEM Parti, Sol Parti ve DİSK üyelerinin de katıldığı görüldü.