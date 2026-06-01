Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çifte bayram sevinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın dört çocuğu bulunurken, torun sayısı da yeni doğumla birlikte arttı. Esra Erdoğan ile Berat Albayrak çiftinin Ahmet Akif, Mahinur, Sadık Eymen ve Hamza Salih isimlerinde çocukları bulunuyor. Necmettin Bilal Erdoğan ile Reyyan Uzuner çiftinin ise Ömer Tayyip, Ali Tahir ve Fatma Serra isimli çocukları var. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar çiftinin çocukları Canan Aybüke ile Asım Özdemir'in ardından aileye yeni bir bebek daha katılmış oldu.

2016'DA EVLENDİLER

2016 yılında dünyaevine giren Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar çifti, 2017 yılında kızları Canan Aybüke'yi, 2024 yılında ise oğulları Asım Özdemir'i kucaklarına almıştı. Bayram günlerinde gelen yeni doğum haberiyle aile sevinci bir kez daha büyüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın torun sevinci yaşamasının ardından Kabine toplantısı öncesinde Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.

