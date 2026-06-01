FETÖ izdivacı dijitale taşıdı

Savcılık koordinesinde emniyet ve MİT'in yürüttüğü başarılı operasyonlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) hareket edemez hale getirdi. Deşifre olma ve yakalanma korkusu yaşayan örgüt üyeleri, kendi içlerinde bile bir araya gelmekten çekinir duruma geldi.

Bu daralma neticesinde iletişim trafiğini tamamen ABD merkezli şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'e kaydıran örgütün, bu platformu gizli bir "izdivaç ağı" kurmak için kullandığı ortaya çıktı. Dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemeler, söz konusu izdivaç sisteminin 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında da aktif olarak işletildiğini kanıtladı.

İTİRAF NİTELİĞİNDE GÖRÜŞMELER

Örgüt üyeleri; bekar olmaları, boşanmaları veya eşlerinin ölümü durumunda örgütün "izdivaç sorumlularına" başvurarak süreci başlatıyor. Sorumlular ise önceliği kesinleşmiş cezası olan, ihraç edilen ya da örgüte sempati besleyen adaylara veriyor.

Güvenlik ağını aşmak için referans yöntemiyle çalışan sistemde adaylar, ilk görüşmelerinde haklarında açılan FETÖ dosyalarını, aldıkları cezaları ve güncel adli durumlarını birer "referans" gibi birbirleriyle paylaşıyor. Signal verilerinde, 2009'da Çukurca'da 7 askerin şehit olduğu mayın patlamasına ilişkin davada "yalan beyanda bulunmak" suçundan yargılanan eski Kurmay Binbaşı Hakan Alaçam için de eş arandığı belirlendi.

İzdivaç sorumlusu ihraç asker Bünyamin Altınsoy'un, Alaçam'a 4 yıl cezaevinde kalmış ve örgüt içinde tanınmış bir ailenin mensubu olan bir kadının bilgilerini ulaştırdığı saptandı. Kadın yapılanmasında ise Bölge Talebe Mesulü (BTM) Neşe İspir'in devrede olduğu görüldü. İspir'in, ihraç Üsteğmen Ufuk Çampaşalı hakkında yaptığı yazışmalar kayıtlara geçti. Hakkındaki yargı süreci sorulan Çampaşalı'nın, "20. mahkeme falan oldu, hâlâ bir karar yok" dediği mesajlara yansıdı. Başka bir kesitte ise KHK ile ihraç edilen Astsubay Halil İbrahim Murat'a 5 farklı adayın önerildiği, adaylardan birinin 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı saptandı. Kaynak Holding bağlantılı Mustafa Yılmaz'ın da evlendirilmeye çalışıldığı belirlendi.