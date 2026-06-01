Kabinenin gündemi yoğun
Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftalık aranın ardından toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddelerinin başında İran- ABD/ İsrail savaşında müzakerelerde gelinen son durum yer alacak. Muhtemel senaryolara karşı yol haritaları oluşturulacak. İsrail'in katliamları ve Gazze'deki son durum da kabinenin sıcak başlıkları arasında olacak. Gazze'nin yeniden imarı ve yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması değerlendirilecek. Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler ve trafik bilançosu da masada. Kabinenin bir diğer önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak.