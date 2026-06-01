Kalemiyle milli iradeye sahip çıktı

Meslek hayatı boyunca vesayet odaklarına karşı yürüttüğü fikri mücadeleyle öne çıkan Mehmet Barlas, zaman zaman çalıştığı gazetelerden uzaklaştırıldı, çeşitli çevrelerin hedefi haline geldi ancak tüm baskılara rağmen düşüncelerini açıkça ifade etmeyi sürdürdü. Demokrasiye ve milli iradeye verdiği destekle Türk basınında kendine özgü bir yer edinen ve 81 yaşında hayatını kaybeden Barlas için İstanbul'daki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet erkânı, siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabutuna omuz verdiği Barlas, kılınan cenaze namazının ardından dualarla Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

HAKİKATE ADANAN BİR ÖMÜR

Gaziantepli bir ailenin çocuğu olarak 1942 yılında Ankara'da dünyaya gelen Mehmet Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe genç yaşlarda başlayan Barlas, TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı görevinde bulundu. 1968 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada inceleme dalında birincilik ödülünü kazandı. Uzun yıllar Türkiye'nin önde gelen gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Barlas, televizyon ekranlarında da görev aldı. Bir dönem ATV Ana Haber Bülteni'ni sunan Barlas, gazetecilik kariyeri boyunca siyaset, demokrasi ve toplumsal meseleler üzerine yaptığı yorumlarla geniş kitleler tarafından takip edildi.

KİTAPLARIYLA DA İZ BIRAKTI

Mehmet Barlas, gazeteciliğinin yanı sıra kaleme aldığı eserlerle de Türk düşünce hayatına katkıda bulundu. "Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları", "Türkiye Üzerine Pazarlıklar", "Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi" ile "Dün Dündür Mehmet Barlas" adlı kitapları okuyucuyla buluştu.

DOĞRU BİLDİĞİNDEN HİÇ VAZGEÇMEDİ

Eşi Canan Barlas, SABAH'a verdiği bir röportajında merhum gazetecinin fikirleri nedeniyle zaman zaman dışlandığını ancak hiçbir zaman geri adım atmadığını belirterek "Fikirleri nedeniyle çok defa dışlandı ama doğru bildiğinden asla şaşmadı. Çok yönlü bir entelektüeldi. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemini yakından takip ederdi. Özellikle 28 Şubat sürecinde ortaya koyduğu duruşla demokrasi adına önemli bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destek nedeniyle ağır eleştiriler aldı ancak hiçbir zaman yılmadı. Erdoğan ile eşimin arasında güçlü bir dayanışma ruhu vardı" dedi.