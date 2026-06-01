SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Toplantımızda aldığımız kararlara geçmeden önce, tüm milletimizin geçmiş Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyorum. Bayramlar mahzun gönüllerin aydınlandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, 86 milyonun ve tüm Müslümanların aynı duada buluştuğu müstesna zaman dilimleridir. Bu bayramda da milletimizin kenetlendiğini, ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduk.

9 günlük tatilde vatandaşlarımız memleketlerinde oldular, aileleriyle birlikte dolu dolu geçirdiler.

"BU BAYRAMDA ÖLÜMLÜ KAZALAR AZALDI"

Rabbim tüm kardeşlerimizin haclarını kabul eylesin. Bayram vesilesiyle yaşadığımız bu güzelliklerin daim olmasını temenni ediyorum. Bir taraftan bayramın neşesi gönüllerimizi sararken, diğer taraftan trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımız milletçe yüreğimizi dağlamıştır.

Gerekli ölümlü kaza sayısı gerekse vefat ve yaralı sayısı geçmiş yıllara göre bu sene azalmıştır. Yoğun trafik tedbirleri gibi önlemler neticesinde trafik güvenliğinde kayda değer iyileşmeler sağlanmıştır.

Vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum.

"ULAŞIMDA DEVASA NİTELİKTE YATIRIMLAR YAPTIK"

Bugün dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Son 23 yılda ulaşım altyapısına devasa nitelikte yatırımlar yaptık. Yatırımlarımız sayesinde 2002'de 6 bin 101 olan bölünmüş yol uzunluğumuz 30 bin 51 km'ye çıktı. 77 ilimiz duble yollarla birbirine bağlandı.

Tünel uzunluklarını 856 km'ye yükselttik.

"İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYANIN EN PRESTİJLİ HAVALİMANLARI ARASINDA GÖSTERİLİYOR"

Bundan 13 sene önce gezici vandalların yapılmasın diye ortalığı yaktığı İstanbul Havalimanı bugün dünyanın en prestijli havalimanları arasında gösteriliyor. Havalimanımız dün rekor kırdı. Bayram tatili süresince Sabiha Gökçen'de 8173 uçak trafiği ile 1 milyon 402 bin yolcuya, Adnan Menderes Havalimanı'nda 398 bin yolcuya hizmet verilmiştir. Birileri sadece laf üretirken biz 23 yıl boyunca iş ürettik, hizmet ürettik, vizyon projelerini hayata geçirdik.

"ULAŞTIRMA YATIRIMLARINI ARTIRIYORUZ"

Bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Bu yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. 2026 hedefimiz 188 projeyi hizmete almak.

"İSTANBUL'UN FETHİYLE KALPLER DE FETHEDİLDİ"

Bir şehrin alınmasıyla tarihte yeni bir devir açılmaz. Gerçekte yapılan bir şehrin fethiyle birlikte ruhların ve kalplerin fethidir. İstanbul'un Bizans işgalinden kurtulmasıyla kalpler fetih olunmuştur. Ayasofya aynı zamanda fethin sembolü olmuştur. Yıllarca gözü yaşlı ve gönlü yaslı olan Ayasofya, kutlu bir sancak olarak medeniyetimizdeki mümtaz makamına tekrar kavuşmuştur. 86 yıllık hicranın ardından Fatih'in emaneti Ayasofya'nın zincirlerini kırdık.

Bizans artıkları kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, kıyamete kadar Türk ve Müslüman kalacaktır. Bu aziz şehri kifayetsizlerin insafına bırakmayacak, bu güzel şehre yatırım yapmayı, dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.

"BÖLGESEL GERİLİMLERİN ORTASINDA İSTİKRAR ADASI OLAN BİR TÜRKİYE VAR"

Coğrafyamızda aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılıyoruz. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var, söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır.

Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalar da, Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyoruz. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Bizim öfkeye, kavgaya ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz vardır o da Türkiye'dir.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır.

Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasın ki bu toprakların mayası şiddete, sokak terörüne prim vermez.