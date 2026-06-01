TBMM’de bayram sonrası yoğun mesai
21 Mayıs'ta başladığı 10 günlük bayram tatilinin ardından yeni haftada, TBMM'de yeni kanun teklifleri görüşülecek. Genel Kurul'da, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Buna göre alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logoları iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak. Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. CHP'ye mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak atanması ardından tartışmalara konu olan ve her salı saat 13.30'da yapılan grup toplantısı için gözler de salı gününe çevrildi.