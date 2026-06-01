TDV’nin en yaşlı gönüllüsü 23 yıldır yardıma koşuyor
İngiltere'de yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Şahin, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "en yaşlı gönüllüsü" olarak 23 yıldır Afrika kıtasındaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırıyor. İstanbul'dan 47 yıl önce İngiltere'ye göç eden Mehmet Şahin, 2002'de emekli olduktan sonra İngiltere Türk Diyanet Vakfı ile tanıştı. Kısa sürede vakıf faaliyetlerinde aktif rol üstlenmeye başlayan iki çocuk babası Şahin, 2016'da eşinin vefatının ardından tüm mesaisini hayır işlerine adadı. Afrika'da 22 ülkede, İngiltere ve Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarının ulaştırılması, vekaletle kurban kesimi, yetim çocukların desteklenmesi, su kuyusu açılması ve ramazan ayında gıda yardımı dağıtımı gibi organizasyonlarda yer aldı. İlerleyen yaşına rağmen her yıl binlerce kilometre katederek insanların yardımına koşan Şahin, İngiltere'deki Türk toplumunda da yardım faaliyetleriyle ön plana çıkıyor. Şahin, son olarak TDV tarafından Nijerya'da düzenlenen vekaletle kurban bağışı organizasyonuna katıldı.