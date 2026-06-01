Türk zırhlısı HIZIR göreve hazır
Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı yeni nesil HIZIR araçlarının teslimatı tamamlandı. En zorlu coğrafi koşullara uyum sağlayacak şekilde yenilenen HIZIR 4x4'ün, üstün mayın ve balistik koruma seviyesiyle Mehmetçik'in sahadaki gücüne güç katacak. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon HIZIR, 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesili araçların üzerlerindeki Türk savunma sanayisi ürünü sistemler, entegreli görev yapacak. 400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil HIZIR, yüzde 70 dik meyil tırmanma kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyeti ve kullanıcı dostu sürüş özellikleriyle dikkati çekiyor. İlk teslimatını gerçekleştirdiklerini söyleyen Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz teslimatlarımızla ordumuzun emrinde olmaya devam ederken ülkemizin ihracat hedeflerine de katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.