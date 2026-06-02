1442 aile daha güvenli konutlarına kavuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'de tamamlanan "Şerifali Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında 1442 konutun TOKİ tarafından yenilendiğini bildirdi. Toplam 260 bin metrekarelik alanda 3 etaptan oluşan projede, 121 iş yeri, bir cami ve 3 sosyal tesis inşa edildi. "Biz 'Devlet baba' dedik" başlığıyla yaptığı paylaşımda Kurum, "Vatandaşlarımız, devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu" ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan Nuran Kızılkan da "TOKİ, her şeyi düşünüyor. Sizin düşünmediğiniz şeyleri de düşünüyor" dedi. Mehmet Şener ise deprem riskine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı ne diyorsa yapıyor. Deprem evlerinin hepsini 2 senede yaptı" diye konuştu.