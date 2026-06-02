21 ilde DEAŞ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yappılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.