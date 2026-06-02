AK Partili Hakan Han Özcan’dan yaşlılara anlamlı ziyaret: "Büyüklerimiz baş tacımızdır"

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Özcan, yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutladı, hayır dualarını aldı. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette huzurevi sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Özcan, büyüklerin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu vurguladı.

"Sizler bu devlet için, bu millet için çok önemlisiniz. Sizler bizim baş tacımızsınız" diyen Özcan, yaşlı vatandaşların hayat tecrübelerinin gelecek nesiller için önemli bir rehber niteliği taşıdığını ifade etti.

Ziyaret kapsamında huzurevi sakinleriyle uzun süre sohbet eden Özcan, iletilen taleplerin takipçisi olacaklarını belirterek, kanun ve mevzuat çerçevesinde uygun olan tüm isteklerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Vefanın yalnızca sözde kalan bir kavram olmadığını dile getiren Özcan, büyüklerin her zaman baş tacı edilmesi gerektiğini kaydetti.

Programın sonunda huzurevi sakinlerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, duygu dolu anların yaşandığı ziyarette huzurevi sakinleri de gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaşlıların toplumun hafızası ve manevi direkleri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız geleceğimiz ve gözbebeğimizse, yaşlılarımız da geçmişle bağımızı kuran gözümüzün nurudur. Onlara hak ettikleri değeri ve hürmeti göstermek, insanlığımızın en temel ölçüsüdür. Kalan Hayatlarını sabır, emek ve ferasetle şekillendirmiş asırlık çınarlarımızın hayır dualarını alırken, geçmişimizle günümüz arasında da anlamlı bir bağ oluşturuyoruz. Cenab-ı Allah onlara sağlıklı ve uzun ömürler versin."

Türkiye'de yaşlı bakım hizmetleri alanında son yıllarda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Özcan, devletin yaşlı vatandaşlara yönelik sunduğu hizmetlerin kapsamını da anlattı.

"Bugün ülkemiz genelinde kamu, özel sektör ve vakıflara ait 400 den fazla huzurevinde 30 bine yakın büyüğümüze şefkatle hizmet sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden yaklaşık 5 binden fazla vatandaşımız ücretsiz yararlanırken, tarihi çınarımız Darülaceze'de de yüzlerce yaşlımızı ağırlıyoruz."

"Hafızalarımızı tazelediğimizde; AK Parti öncesinde yaşlılarımız SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi bölünmüş yapılar arasında çile çekiyordu. Hastane koridorlarında uzayan kuyruklar ve SSK'lı yaşlılarımız serbest eczanelerden ilaç dahi alamadığı, üniversite ve özel hastanelerine gidemediği günler geride kaldı. 2004 yılından itibaren hayata geçirdiğimiz 'Ortak Sağlık Güvenliği reformlarıyla, hastanelerdeki o çileli kuyruklara son verdik; tüm büyüklerimizin ilaçlarına ve sağlık hizmetlerine eşit, engelsiz ve rahatça ulaşabilmesinin önünü açtık."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik' sözünü hatırlatan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü AK Parti'nin merkezinde insan var, aile var, merhamet var, vicdan var, şefkat var ve kardeşlik var. Bu bütüncül yönetim anlayışı, her alanda olduğu gibi kıymetli büyüklerimizin yaşam standartlarını yükseltme noktasında da üst düzey bir hizmet vizyonunu beraberinde getirmektedir. Sosyal imkanlardan temel yaşam koşullarına, evde bakım hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede, asırlık çınarlarımızın toplumsal hayatın merkezinde kalmalarını sağlayan sayısız projeyi kararlılıkla uygulamaya koyduk. Bizim hizmet felsefemizde hürmet; sadece bir duygu değil; icraate, projeye ve kalıcı bir refaha dönüşen bir vizyondur. Başımızın tacı büyüklerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve onlara hak ettikleri konforlu yaşamı sunmaya kesintisiz devam edeceğiz."

