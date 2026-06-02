Başkentte bayram susuz geçti: Barajlar dolu musluklar boş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan P10 Pompa İstasyonu'nda art arda yaşanan elektrik kesintileri Ankaralıları susuz bıraktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (ABB) ASKİ'nin koordinasyon zafiyeti, vatandaşları Kurban Bayramı'nda mağdur etti. Kentin 5 büyük ilçesini etkileyen su kesintisi nedeniyle vatandaşlar bayramı ellerinde bidonlarla geçirdi.

KURAKLIK BAHANESİ DE BİTTİ

Geçtiğimiz yıllarda susuzluğa kuraklığı gerekçe gösteren ABB, bu yıl barajlar tam kapasite dolu olmasına rağmen su temini sağlayamadı. ASKİ, SMS ile açıkladığı arıza giderilme saatlerine de uymadı. Ankaralılar duruma tepki gösterdi. Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda 2025 yazında meydana gelen arıza sebebiyle 1 Ekim'de başlayan kesintiler aylarca sürmüş ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, kuraklığı gerekçe göstermişti. Bugün Ankara genelinde rekor seviyedeki yağışlar sayesinde barajlar tam kapasiteye ulaşmış olmasına rağmen yaşanan su kesintileri, krizin yapısal bir yönetim zafiyeti olduğunu tescilledi. ASKİ tarafından güncel olarak paylaşılan ancak çözüm üretilemeyen 30-31 Mayıs 2026 tarihli kesinti haritası, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Mamak, Altındağ, Kahramankazan, Yenimahalle ve Çubuk'taki su kesintileri vatandaşları canından bezdirdi.

ANKARALILAR İSYAN ETTİ

Vatandaşlar yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi.

Mert Furkan Öztürk: Tatil döneminde vatandaşı bu kadar mağdur etmeye kimsenin hakkı yok.

Muhammet Bilal Ateş: Ankara Büyükşehir Belediyesi artık yapay zekâyla değil, yatay zekâyla yönetiliyor. Ankara'nın ihtiyacı tanıtım değil, hizmettir. Günlerdir süren su sorununa kalıcı çözüm bekleniyor.

Kemal Tahir: Ankara'yı maalesef başkansız, bakılmayan, ilgilenilmeyen zavallı hale getirdiler. Yazıklar olsun, bayramda vatandaş susuz bırakılmaz. Mansur Yavaş istifa.

Rabia Nergis: Sürekli su kesiliyor, sürekli! Ankara gibi bir yerde bayram günü su yok.

Caner Cengiz: Milleti bayram bayram susuz bıraktınız. Yazıklar olsun.