Başkan Erdoğan, Sudan Konsey Başkanı Burhan ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi. Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan ile selamlaşarak, Kurban Bayramı'nı kutladı. Ardından Erdoğan ve Burhan, ikili görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Burhan, merdivenlerde Türk ve Sudan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Abdulfettah el-Burhan, karşılamada bulunan askerleri "Merhaba asker" diyerek selamladı. Başkan Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan ile selamlaşarak, Kurban Bayramı'nı kutladı.
Ardından Erdoğan ve Burhan, ikili görüşmeye geçti. Görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
