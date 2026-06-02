Başkan Erdoğan’ın 10. torun sevinci

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı'nda yeni torun sevinci yaşadı. Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar çiftinin kız çocuğu dünyaya geldi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın dört çocuğu bulunurken, torun sayısı da yeni doğumla birlikte 10'a çıktı.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı, Bayraktar çiftine tebriklerini iletti. Başkan Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. 2016 yılında dünyaevine giren Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar çifti, 2017'de kızları Canan Aybüke'yi, 2024'te ise oğulları Asım Özdemir'i kucaklarına almıştı.