COP31 yolunda sanayide "Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi" iş birliği

İstanbul Sanayi Odası ev sahipliğinde, 1-7 Haziran tarihleri arasındaki "İstanbul Sıfır Atık Haftası" faaliyetleri kapsamında "Sanayinin Sıfır Atık Yolculuğu: Döngüsel İş Modelleri" toplantısı düzenledi.

Döngüsel ekonomi odaklı küresel ve ulusal politikalar, uluslararası ticarette döngüsel iş modellerine yaklaşım, eko-tasarım ve dijital ürün pasaportu uygulamalarının etkileri değerlendirildiği toplantıda, döngüsel ekonomiye geçişin çevresel, sosyal ve ekonomik avantajları, sanayide kaynak verimliliği ve sıfır atık uygulamaları ile yenilikçi iş modelleri ve yeni nesil üretim teknolojileri gibi başlıklar da konunun uzmanları tarafından ele alındı ve iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

SIFIR ATIK VAKFI VE İSO ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Toplantıda ayrıca sıfır atık yaklaşımının sanayi sektöründe yaygınlaştırılması, üretim süreçlerinde kaynak ve su verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla Sıfır Atık Vakfı ve İSO arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Sıfır Atık hedefine ulaşma stratejilerinde döngüsel iş modellerinin rolünün ele alındığı Odakule'de düzenlenen toplantının açılış konuşmasını, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş yaptı.

"ÇOĞU DEVLETİN YAPAMAYACAĞI BÜYÜKLÜKTE BİR ORGANİZASYON"

İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı'nın Emine Erdoğan himayelerinde düzenleyeceği Sıfır Atık Forumu ile etkisi itibarıyla çoğu devletin yapamayacağı büyüklükte bir organizasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, "Sizler sanayicisiniz. Bu sıfır atık meselesi üretim zincirinden tüketim zincirine kadar her alanda karşımıza çıkacak bir mesele aslında. Sıfır Atık Forumu'na 183 ülkenin katılımı, 120'den fazla bakanın gelmesi Türkiye'nin markasını yükseltiyor, İstanbul'umuzun marka değerini yükseltiyor. Bunu turizm olarak da değerlendirebiliriz. Herhangi bir sanayicimizin dünyanın başka bir noktasında ürettiği ürünün tüketiciye buluşmasında da değerlendirebilirsiniz" dedi.

"TÜRKİYE SIFIR ATIK KONUSUNDA DÜNYADA ÖNCÜ"

Türkiye'nin sıfır atık konusunda dünyadaki öncü rolüne dikkat çeken Vali Gül, "Biz şimdiye kadar hep başka ülkelerin, başka şehirleri kriterlerini örnek aldık. Sıfır Atık Vakfımız ile birlikte ülkemiz bu alanda kabul gördü. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün mesaisini bu işe ayıran saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, işin a'dan z'ye bütün alanında olan Samet Başkanımıza ve destek veren her bir İstanbulluya, her bir vatandaşımıza, dünyada bu işe katkı sunan her bir paydaşımıza teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"SANAYİMİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "Bizleri bugün bu anlamlı günde bir araya getiren başta İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Erdal Bahçıvan Bey'e şükranlarımı sunmak istiyorum. Sanayimiz bizim için önemli. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak sanayimizle, tüccarlarımızla yakın çalışıyoruz ve yakın çalışmak zorundayız. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik yapılıyor. Bu etkinlikleri sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, şehre dair söz söylemek isteyen vatandaşlarımızla beraber yapıyoruz" dedi.

"İSTANBULLU HEMŞEHRİLERİMİZLE BİR SİNERJİ YAKALADIK"

Sıfır Atık Vakfı'nın Emine Erdoğan liderliğinde ortak payda ve ortak akıl odakları ile yola çıktığını vurgulayan Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda yaptığımız bütün çalışmaları vatandaşlarımızla, sektörlerle istişare halinde yapıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları düzenliyoruz. İstanbul'da 16 milyon hemşehrimizle beraber bir sinerji yakaladık. Dünyanın büyük şehirlerinde, New York'ta, Londra'da, Paris'te iklim haftaları var. Geçtiğimiz yıl Sayın Valimizin liderliğinde dedik ki İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının küresel merkezi haline getireceğiz ve bu bağlamda ilk olarak İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı ilan ettik."

SEKTÖR ÇALIŞTAYLARINA BAŞLIYORUZ"

İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en önemli sanayi organizasyonu olduğunu belirten Ağırbaş, "Bu sanayi odasının üyeleri bu ülkenin ekonomisinin önemli lokomotifleri arasındadır ve Sıfır Atık Vakfı olarak biz paydaşlarımızla, sanayicilerimizle, üreticilerimize, tüketicilerimizle inşallah önümüzdeki ay itibariyle sektör çalıştaylarına başlıyoruz. Yapacağımız çalıştaylar ile sektörün sıkıntılarını dinleyeceğiz. Kamu tarafından atılması gereken adımların atılması ile alakalı biz vatandaşımızın ve sektörümüzün şikayetlerini doğrudan ilgili mercilere ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KÜRESEL ADALET ÇAĞRISINI BÜTÜN TOPLANTILARDA YİNELİYORUZ"

5-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş, şöyle devam etti:

Dünya Ekonomik Forumu (DAVOS), OECD, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler aklınıza gelebilecek birçok uluslararası kurum Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı. Sanayi Odamız da Sıfır Atık Forumu'nun paydaşları arasında ve kıymetli Sanayi Odası Başkanımızın da forum bünyesinde bir konuşmacısı olacak. Sıfır Atık Forumu'na dünyanın 183 ülkesinden sanayiciler, iş insanları ve özel sektör temsilcileri de katılıyor olacak. Bu sinerjiyi hep birlikte yakalamak zorundayız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan küresel adalet çağrımızı katıldığımız bütün toplantılarda dile getiriyoruz ve insanlar gıda israfını azaltacak kampanyalarla dünyanın geleceğine katkı sunmak istiyoruz. Ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum. 8 milyon insanın açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden hayatını kaybettiği dünyada, gıda israfını sadece ve sadece yüzde 20 azaltabilirsek, dünyadaki açlık krizini bitirebiliyoruz."

"DÜNYANIN SINIRLARINI ZORLAYAN 3 BÜYÜK KRİZ VAR"

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan; iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybının dünyanın sınırlarını zorlayan ve birbirini etkileyen 3 büyük kriz olduğunu belirterek, "Bu çok katmanlı kriz, doğal kaynaklarımızın korunmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda insanlık olarak küresel ölçekteki en kritik meselelerden biri üretim tüketim alışkanlıklarımızın dönüşmesi gerekliliğidir. Bu noktada döngüsel ekonomi yalnızca çevresel bir tercih değil, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için adeta bir ekonomik zorunluluk haline gelmiş durumda" dedi.

"ATIKLARIN DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ MODEL, STRATEJİK BİR DÖNÜŞÜM ALANI HALİNE GELDİ"

Kaynakların daha verimli kullanıldığı, atığın üretimin her aşamasında bir değere dönüştürüldüğü ve ürünlerin yaşam döngüsünün uzatıldığı modelin aynı zamanda sanayide rekabet gücünü artıran stratejik bir dönüşüm alanı haline geldiğini belirten Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Türkiye sanayisi döngüsel ekonomiye odaklandığında üretim kabiliyeti, mühendislik altyapısı ve girişimcilik ruhu ile dönüşümün kazananları arasında yer alacak güçtedir. Bu dönüşümün yaygınlaşması ve kalıcı olması için üniversite-sanayi iş birliklerini ve Ar-Ge yatırımlarını artırarak bilimsel bilgiyi üretime dönüştürmeli, yenilikçi teknoloji girişimlerini sanayiyle buluşturmalıyız. Eğitim ve yetkinlik programlarıyla İK yapımızın dijital ve teknik kapasitesini de güçlendirmeliyiz. Ayrıca bir tesisin atığının diğerinin hammaddesi olarak kullanıldığı endüstriyel simbiyoz uygulamalarının artırılması da dönüşüm sürecini destekleyecektir."

"COP31 BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI"

Konuşmasında 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliği ve dönem başkanlığında gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31. Oturumuna (COP31) değinen Bahçıvan "Bizler açısından büyük bir gurur ve heyecan kaynağı olan COP31; Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki vizyonunu, politika çerçevesini, üstlendiği sorumluluğu ve belki de en önemlisi özel sektör olarak gücünü tüm dünyayla paylaşmamıza imkan sağlayacak. İstanbul'un her anlamda Türkiye'nin vitrini olduğu düşünüldüğünde bu süreçte yürütülen çalışmalar birer uygulama ve farkındalık modeli oluşturarak uluslararası arenada ülkemizin üretim gücünü ve sanayimizin yetkinliklerini görünür kılacak güçlü bir mesaja dönüşecek" ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIK YAKLAŞIMI TOPLUMSAL DAYANIKLILIĞIN TEMEL UNSURU"

Sıfır Atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir sorumluluk değil; aynı zamanda ekonomik rekabetçiliğin ve toplumsal dayanıklılığın da temel unsuru olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan ve bugün 193 ülkede karşılık bulan Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında bir küresel lider konumuna yükseldiğinin en güçlü kanıtıdır. Birleşmiş Milletler'in 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan etmesi; bu liderliğin uluslararası arenada tescil edilmesinin ötesinde, ülkemizin bu alanda küresel normlara şekil verdiğinin ifadesidir" dedi.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE SIFIR ATIK YAKLAŞIMI KURUMSAL YAPILARA ENTEGRE EDİLECEK

Konuşmaların ardından imzalanan protokol ile sanayi sektöründe sıfır atık yaklaşımının kurumsal yapılara daha güçlü şekilde entegre edilmesi hedeflenirken, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması, yeniden kullanım ve geri kazanım uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde somut adımlar atılacak. Ayrıca seçilecek pilot sanayi tesislerinde döngüsel iş modellerinin geliştirilmesi, temiz üretim teknolojilerinin teşvik edilmesi ve elde edilen sonuçların örnek uygulamalar olarak sektöre kazandırılması planlanıyor.

EĞİTİM PROGRAMLARI, ÇALIŞTAYLAR, SEMİNERLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İş birliği kapsamında sanayi sektörüne yönelik sıfır atık, döngüsel ekonomi, su verimliliği ve sürdürülebilirlik başlıklarında eğitim programları, çalıştaylar, seminerler ve teknik kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Taraflar aynı zamanda sanayicilerin çevresel performanslarını artıracak yeni mekanizmaların geliştirilmesi ve bu alandaki bilgi paylaşımının güçlendirilmesi için ortak çalışmalar yürütecek.

Protokol çerçevesinde oluşturulacak Yönlendirme Kurulu aracılığıyla ortak faaliyetlerin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri birlikte yönetilecek. Taraflar, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek etkinliklerde iş birliği içerisinde hareket ederek sanayinin yeşil dönüşümüne katkı sunacak politika ve uygulamaların yaygınlaştırılmasına destek verecek.

SIFIR ATIK VİZYONU, ULUSLARARASI ÖLÇEKTE DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE GÖRÜNÜR OLACAK

İş birliğinin önemli başlıkları arasında Sıfır Atık Haftası etkinlikleri, Uluslararası Sıfır Atık Forumu ve COP31 hazırlıkları da yer alıyor. Taraflar, bu platformlarda sanayi odaklı paneller, uluslararası buluşmalar, iyi uygulama sergileri, yatırımcı görüşmeleri ve politika geliştirme çalışmalarını birlikte hayata geçirecek. Böylece Türkiye'nin sıfır atık, sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi alanlarında ortaya koyduğu vizyonun uluslararası ölçekte daha güçlü şekilde görünür kılınması hedefleniyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN HIZLANDIRILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Sıfır Atık Vakfı ile İstanbul Sanayi Odası arasında imzalanan bu iş birliği protokolü, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunarken, sanayide çevresel sorumluluğun güçlendirilmesi ve yeşil dönüşümün hızlandırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör