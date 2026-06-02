Cumhurbaşkanımız Havva’yı çok mutlu etti

Başkan Erdoğan'a, İstanbul'un fethi etkinliğindeki konuşması sırasında platforma çıkarak sarılan, yüzünü okşayıp öpen ve işaret diliyle "evlerine dolma yemeye davet eden" Down sendromlu Havva Demirci (21) ve annesi, yaşadıkları mutluluğu anlattı. Özel gereksinimli 21 yaşındaki Havva Demirci ve annesi Nurşen Demirci o gün yaşadıkları mutluluğu anlattı.

ANNE NURŞEN DEMİRCİ:

Havva ailece çok sevdiğimiz Erdoğan'a ayrı bir sempati besliyor. Kızım Erdoğan'ı ilk kez 2016'da Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki bir programda bire bir gördü. Erdoğan'ı yakından takip ediyor. TV'de ya da internette gördüğünde kesintisiz izliyor. Millet çocuğunu tatile götürür, biz Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Neden, çünkü orada biz mutlu oluyoruz. Kızımın mutluluğu beni mutlu etti. Erdoğan'ı evimize davet ettim.

Haberlerde fetih programı olacağını öğrendim. 'Hadi kızım gidelim' dedim. Kızım zaten formayı her zaman giyer. Havva, Cumhurbaşkanımızı görünce heyecanlandı, hareketler yaptı. Ben Cumhurbaşkanımıza Havva'yı gösterdim.

'Cumhurbaşkanım sizi istiyor' diye işaret yaptım. Allah razı olsun, hiç ikiletmeden korumalarına emir verdi ve Havva'yı oradan çıkarttırdı. O değişik bir duygu, Havva'nın hareketlerinden anlıyorsunuz zaten. Havva'ya trilyonları verseniz bu kadar sevinmez. Bir çıkar için mi bu çocuk gider? Asla. Sevdiği insana gider, herkesi de sevmez. Havva'nın ilk hareketi candan bir kucaklama. Sarılması, yüzünü sevmesi, 'Ben seni çok seviyorum. Sen benim için değerlisin' anlamına geliyor.

YÜZÜNÜ ÖPÜP DOLMA YEMEYE DAVET ETTİM: Konuşmakta güçlük çektiği için ifadelerini kısıtlı işaret diliyle anlatan Havva Demirci: Başkan Erdoğan'ı çok seviyorum. Sahnede yüzünü öpüp onu dolma yemeye davet ettim. Ona annemin yaptığı dolmalardan ikram etmek istedim. Cumhurbaşkanımızdan aldığım bayram harçlığını saklaması için anneme verdim. AA



ÖZBEK'TEN MAÇA DAVET

Anne Nurşen Demirci, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in kendisini aradığını, kızını maça davet ettiğini ve imzalı forma sözü verdiğini söyledi.