Göklerın kartalları 115 yaşında
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki Hava Kuvvetleri personelini kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "115 yıldır Türk milletinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü, Gök Vatan'ın yılmaz bekçisiyiz! Şanlı tarihi, üstün fedakârlığı ve kahraman personeliyle milletimizin gururu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115'inci yıldönümünü kutluyor; görev başındaki tüm personelimize başarılar diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun!" ifadelerini kullandı. Bakan Yaşar Güler, "Her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip olmak için yüksek motivasyon, azim ve kararlılıkla çalışmaya; daha çok üretmeye devam edeceğiz" dedi.