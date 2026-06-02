‘İzmir’de çöp krizi kapıda’
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada İzmir'in yeni bir çöp krizi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Yaz aylarında İzmir'in çöp kapasitesinin günlük 6 bin tona çıktığını ifade eden Kaya, yerel yönetimin yeni çöp tesisi projesinde yol alamadığını belirterek, "İzmir'in yıllarını plansızlıkla, vizyonsuzlukla, günü kurtarma siyaseti ile heba ettiniz. Şimdi ortaya çıkan tablo tam anlamıyla yönetim krizidir" dedi. Kaya yayınladığı videoda, İzmir'de yaşanan katı atık tesisi sorununa dikkat çekti. Yerel yönetim ile bakanlık arasında yeni çöp tesisi konusunda uzlaşı olduğunu ancak yerel yönetimin üzerine düşeni yapmadığını belirten Kaya, yaz ayları ile birlikte günlük çöp kapasite artışının 6 bin tona yükseldiğini ve İzmir'de yeni bir krizin yüksek olduğunu dile getirdi.