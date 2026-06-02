Kerkük Türk dünyası ile bütünleşiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Merkezi'nde, nisan ayında Irak'ın Kerkük şehrine vali seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi. Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını belirterek, "Böylelikle Kerkük, bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak" dedi.

KALKINMA YOLU PROJESİ SÜREÇ İÇİN ÖNEMLİ: Zorlu, Kerkük'ün çok önemli bir merkez, Irak-Türkiye ilişkilerinin çok önemli bir sembolü olduğunu vurguladı. Zorlu, "Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Irak ile Türkiye arasında stratejik çok önemli adımlar atılıyor. Özellikle Kalkınma Yolu Projesi önümüzdeki süreçte gerek iki ülke ilişkilerini gerekse bölgemizin barış, güvenlik ve huzurunu yakından ilgilendiriyor. Kerkük de bunun bir kesişme noktası. İnanıyoruz ki Kerkük'ün güvenliği ve huzuru, Irak'ın güvenliği ve huzuru demek. Bu da bölgemizin aslında barış ve güvenliğine hizmet edecek çok önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

KERKÜK KARDEŞ BELEDİYELERLE İLETİŞİM HALİNDE OLACAK: Zorlu, "Sayın Valimizin de girişimleriyle Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılması konusunda bir değerlendirmemiz oldu. İnşallah ilk toplantıda Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak. Böylelikle Kerkük, bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak" şeklinde konuştu.

KERKÜK'E 102 YIL SONRA TÜRKMEN VALİ: Kerkük Valisi Ağa ise Kerkük'te 102 yıl sonra Türkmen bir valinin görevlendirildiğini belirterek, Türkiye'nin ne kadar güçlü bir dış politikası olursa, dışarıdaki Türklerin de o kadar ayakta kalabileceğini ve mücadele edebileceğini söyledi. Ağa, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı, Kerkük'te bir Türkmen vali seçilemezdi, bu bir gerçektir" diye konuştu.