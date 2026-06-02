‘Kurdukları rezil çark ayyuka çıktı’
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonu şöyle değerlendirdi: "İzmir'de CHP belediyeciliğinin açtığı yara gün geçtikçe büyüyor. Menfaat ve ikbal kaygısı üzerine kurdukları rezil çarkları o kadar ayyuka çıktı ki; Buca Belediyesi operasyonu da başlamış oldu. Bunca yolsuzluk iddiasının, ortaya dökülen ve muhataplarınca kabul edilen bankamatik çalışan havuzunun, siyasetçi maskeli imar ve rant çetelerinin, hizmet ve eser üretme mekanizmasının rüşvet ve irtikap üretme mekanizmasına dönüşmesinin bir tesadüf olmadığı çok açık. İzmir'in alnına bu kara lekeyi çalanlarla sandıkta hesaplaşacağız."