Muhittin Böcek’in gelini tahliye edildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan gelini Zuhal Böcek tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muhittin Böcek hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek'in "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Zuhal Böcek, 3 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.