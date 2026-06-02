SON DAKİKA… CHP Grup Toplantısı yapılacak mı? Gözler o saate çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu konuya el attı!
SON DAKİKA… Mahkemenin mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve döndüğü CHP’de sular durulmadı. Partide bu kez de grup toplantısı gerilimi vardı. Özgür Özel, grup başkanı olarak Salı günü TBMM’de grup toplantısının yapılacağını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise konuya el attı ve toplantı taleplerinin olmadığını açıkladı. Peki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “Toplantı talebimiz yok” açıklamasına rağmen Özel grup toplantısını yapacak mı? Gözler 13.30’da…
Genel Başkanlığı kaybeden ve koltuk arayışına giren Özgür Özel, apart topar yapılan seçimden bu kez de Grup Başkanı olarak çıktı. CHP Grup toplantısını kimin yapacağı büyük bir kriz haline gelirken Özgür Özel grup başkanı olarak bugün toplantının yapılacağını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ise konuya el attı.
KILIÇDAROĞLU TBMM'YE İLETTİ: TOPLANTI TALEBİMİZ YOK
CHP'nin grup toplantısı kaosuyla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir" ifadelerini kullanmıştı.