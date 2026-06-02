SON DAKİKA… CHP Grup Toplantısı yapılacak mı? Gözler o saate çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu konuya el attı!

Genel Başkanlığı kaybeden ve koltuk arayışına giren Özgür Özel, apart topar yapılan seçimden bu kez de Grup Başkanı olarak çıktı. CHP Grup toplantısını kimin yapacağı büyük bir kriz haline gelirken Özgür Özel grup başkanı olarak bugün toplantının yapılacağını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ise konuya el attı.

KILIÇDAROĞLU TBMM'YE İLETTİ: TOPLANTI TALEBİMİZ YOK

CHP'nin grup toplantısı kaosuyla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir" ifadelerini kullanmıştı.