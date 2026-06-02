SON DAKİKA... CHP’nin şaibeli kurultay davasında yeni gelişme! Özkan Yalım ile Turgut Koç ifade verecek!

"DAMGALI PUSULAYLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER"

Özgür Özel ile Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen şüpheli Turgut Koç daha önce verdiği ifadede delege ve oy pazarlığını anlatmıştı. Koç, kurultay sürecinde kime oy verdiklerini fotoğrafla belgeleyen bazı delegelere para ödediğini ve belediye başkanlıkları üzerinden siyasi pazarlıklar yapıldığını açıklamıştı. Koç, bazı delegelerin oy kullandıktan sonra delege kartı, kimlik ve damgalı oy pusulasını yan yana koyarak fotoğraf çektiğini iddia etmişti. Telefonla kabine girmenin yasak olduğunu ancak buna rağmen bazı kişilerin gizlice fotoğraf çekerek oy tercihlerini ispatladığını söylemişti. Koç, "Kimin hangi adaya oy verdiği bu şekilde anlaşılıyordu" demişti.

FUHUŞTAN TUTUKLU

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Yiğit Macit'in silinen Whatsapp yazışmalarının özel yazılımla geri getirildiği, elde edilen deliller doğrultusunda Turgut Koç "Fuhuşa teşvik etme" suçundan tutuklanmıştı.

