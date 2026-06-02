Son dakika! Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak mı? Bakan Fidan'dan açıklama

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 15:39 Son Güncelleme: 02 Haziran 2026 15:54

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Donald Trump'ın Ankara'daki NATO toplantısına katılmayı planladığını söyledi. Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Trump geçen ay birkaç kez telefon görüşmesi yaptılar, ABD Başkanı zirveye katılacağını belirttiğini söyledi" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye değerlendirmede bulundu. ABD Başkanı Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımına ilişkin soruya "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor." yanıtını veren Fidan, Başkan Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı.

Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin İttifaka bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz."