SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Paşinyan ile görüştü: "Barış ve istikrar için gayret gösteriyoruz"

Son Dakika Haberleri... Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Paşinyan görüşmede, Başkan Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramını tebrik etti; bu vesileyle, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular da ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizde barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğimizi vurguladı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör