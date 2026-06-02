SON DAKİKA I Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan bomba itiraf: “Kurultay’da delegelerden ıslak imzalı belge aldık”

Son Dakika Haberleri... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, CHP'nin 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin savcılıkta verdiği şok ifadeye SABAH ulaştı. Yalım, kurultay sürecinde delegelerin nasıl ikna edildiği, toplanan imzalar ve kurultay finansmanına dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Halit TURAN

Son Dakika Haberleri... Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade vereceği açıklanmıştı.

Bu kapsamda Özkan Yalım'ın ifadelerine göre, değişimden yana tavır aldığı süreçte yürüttüğü çalışmalar neticesinde toplam 115 delegeden ıslak imza toplandığı belirlendi. Yalım, bu delegelerin her birinin "Cumhuriyet Halk Partisinde yapılacak olan 38. olağan kurultayında Özgür ÖZEL'i destekliyorum" ibaresinin yer aldığı metni imzalayarak kendisine verdiklerini anlattı.

İMZALI BELGELER BÖKE'YE TESLİM EDİLDİ

Sürecin operasyonel ayağına dair detaylar veren Yalım, topladığı bu 115 imzalı belgeyi bizzat Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini itiraf etti. Yalım ayrıca, Uşak'ın 6 delegesinden il başkanı hariç 5'inin de kendisiyle görüşerek imza verdiğini ve bu kişilerin de bahsi geçen 115 kişilik listenin içinde olduğunu belirtti.

İŞ VAATLERİNİ DE ANLATTI

Yalım, kurultay öncesindeki "ikna" sürecinin nasıl yönetildiğini de anlattı. Yalım "Çalışmalar, Ankara Çankaya'da bulunan bir seçim koordinasyon merkezinden yürütüldü, bu merkezden yaklaşık 700 delegeyi bizzat telefonla arayarak Özgür Özel için destek istedim" dedi. İfadesinde, koordinasyon merkezinin genel koordinatörünün Veli Ağbabaolduğunu, İstanbul ayağından ise Suat Özçağdaş'ın sorumlu olduğunu düşündüğünü belirtti. Yalım, Kahramanmaraşlı bir kadın delegenin, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel'e oy vereceğini söylediğini, kendisinin de bu çocukların özgeçmişlerini Suat Özçağdaş'a ilettiğini itiraf etti.

1 MİLYON TL'LİK MAVİ VALİZ

Yalım'ın en dikkat çekici iddialardan biri ise para trafiğiyle ilgili oldu. Yalım, Özgür Özel'in kongre masrafları için kendisinden para istediğini, bunun üzerine 1 Milyon lira nakit parayı Denizli'de Özel'in arabasındaki mavi valizin içine koyulmak üzere Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Yalım, delegelerin yakınlarının kurultay döneminde belediyelerde işe alınıp alınmadığının tespiti için 1200 delegenin yakınlarının SGK kayıtlarının incelenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
