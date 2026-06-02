SON DAKİKA I Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan bomba itiraf: “Kurultay’da delegelerden ıslak imzalı belge aldık”

İŞ VAATLERİNİ DE ANLATTI

Yalım, kurultay öncesindeki "ikna" sürecinin nasıl yönetildiğini de anlattı. Yalım "Çalışmalar, Ankara Çankaya'da bulunan bir seçim koordinasyon merkezinden yürütüldü, bu merkezden yaklaşık 700 delegeyi bizzat telefonla arayarak Özgür Özel için destek istedim" dedi. İfadesinde, koordinasyon merkezinin genel koordinatörünün Veli Ağbabaolduğunu, İstanbul ayağından ise Suat Özçağdaş'ın sorumlu olduğunu düşündüğünü belirtti. Yalım, Kahramanmaraşlı bir kadın delegenin, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel'e oy vereceğini söylediğini, kendisinin de bu çocukların özgeçmişlerini Suat Özçağdaş'a ilettiğini itiraf etti.