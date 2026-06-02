SON DAKİKA I Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan bomba itiraf: “Kurultay’da delegelerden ıslak imzalı belge aldık”
Son Dakika Haberleri... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, CHP’nin 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin savcılıkta verdiği şok ifadeye SABAH ulaştı. Yalım, kurultay sürecinde delegelerin nasıl ikna edildiği, toplanan imzalar ve kurultay finansmanına dair çarpıcı iddialarda bulundu. 115 delegeden ıslak imza topladığı belirten Yalım, bu delegelerin her birinin "Cumhuriyet Halk Partisinde yapılacak olan 38. olağan kurultayında Özgür Özel'i destekliyorum" ibaresinin yer aldığı metni imzalayarak kendisine verdiklerini anlattı.
Son Dakika Haberleri... Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade vereceği açıklanmıştı.
İMZALI BELGELER BÖKE'YE TESLİM EDİLDİ
Sürecin operasyonel ayağına dair detaylar veren Yalım, topladığı bu 115 imzalı belgeyi bizzat Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini itiraf etti. Yalım ayrıca, Uşak'ın 6 delegesinden il başkanı hariç 5'inin de kendisiyle görüşerek imza verdiğini ve bu kişilerin de bahsi geçen 115 kişilik listenin içinde olduğunu belirtti.