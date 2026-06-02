SON DAKİKA... Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! Sarı: İstedikleri kadar imza toplasınlar...
SON DAKİKA... Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP sözcülüğüne getirdiği Müslim Sarı listeyi açıklarken "Kurulumuz 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 tane görevimiz kurul olarak değerlendirilecek. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk-seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından yürütülecek" dedi.
"İSTEDİKLERİ KADAR İMZA TOPLASINLAR..."
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müslim Sarı, kurultay için imza toplayan delegelerle ilgili de açıklama yaptı. Sarı, "İstedikleri kadar imza toplasınlar. Kurultay yapma şansları yok bunu kendileri de biliyor" dedi.
İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI!
Kemal Kılıçdaroğlu - Genel Başkan
Rifat Turuntay Nalbantoğlu - Genel Sekreter
Orhan Sarıbal - Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/Sayman
Müslim Sarı - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Semra Dinçer - Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Demir - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Cemal Canpolat - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Necdet Saraç - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yıldırım Kaya - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Efe Uyar - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Berhan Şimşek - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Hakan Uyanık - Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Nevaf Bilek - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Adnan Demirci - İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Tahsin Tarhan - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Akkuş İlgezdi - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı