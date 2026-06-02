Son Dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Bayram CHP için kucaklaşmaya değil kutuplaşmaya dönüştü. Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli. Bölünen CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz.

"YAŞANANLAR CHP'YE YAKIŞMIYOR"

CHP'de yaşanan gelişmeler, CHP'nin kurumsallığına yakışmayan seviyeden, demokrasimize zarar verici noktaya ilerlemektedir. CHP'de yaşananlar siyasi kültüre yakışmıyor. Provokasyonu arttıracak eylemlerden kaçınılmalı.

"TÜRKİYE BUNA HAZIRDIR"

BM can çekişmektedir, 2. dünya savaşı sonrası düzen temelinden sarsılmaktadır. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken İslam coğrafyasının yeni bir güç merkezi olarak öne çıkması elbetteki mümkündür. Türkiye buna hazırdır.

ABD fena halde bocalamakta, zira boş tehditler savururlarken zaaflarını ortaya koymaktadırlar.

