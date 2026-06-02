TBMM, ihtilafın tarafı değil
CHP'de dün gün boyu grup toplantısı krizi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını hiçe sayan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, bugün grup toplantısını yapacaklarını duyurdu. Bu adıma tepkili olan Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller, toplantıda yer almayacaklarını belirtti.
TBMM Başkanlığı'nın 2 Haziran tarihli Meclis gündeminde ise CHP'nin grup toplantısının bugün saat 13.30'da Büyük Grup Salonu'nda yapılacağı bilgisi yer aldı.
Tartışmalar devam ederken Finlandiya'ya resmi ziyaret öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. TBMM kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalı. Bana gelen iki yazıdan bahsettim. İkisinin arasında çelişki var. Çelişkinin giderilmesiyle ilgili CHP Genel Başkanı'na yazı yazıldı" bilgisini paylaştı.
