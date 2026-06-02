Tek derdimiz Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan özetle şu açıklamalarda bulundu: Bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve Terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiğimiz 65'inci kabine toplantımızı tamamladık. Toplantımızda ülkemizin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldık.

CİDDİ KIRILMALAR YAŞANIYOR: Dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Biz bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken, diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz.

KRİTİK EŞİKLER: Bugün, hamdolsun, diplomaside güçlü bir Türkiye vardır. Savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye vardır. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında "istikrar adası" olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra, tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır işbaşında olması vardır. Bunun kıymetini, her gün bir yenisi patlak veren krizlere baktığımızda, hepimiz çok net anlayabiliyoruz. Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalar da vatandaşımız, Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor.

KAVGAYA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK: İktidar ve ittifak olarak, tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Bizim; öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Tek derdimiz vardır, o da Türkiye'dir; Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Biz, birileriyle "laf yarıştırmanın" değil; kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.

ŞİDDETE, NÜMAYİŞE YER YOK: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki; bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.

ORTAK ZEMİNDE BULUŞMA: Böylesi hassas bir dönemde, Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta Terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere, 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak; çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak, siyaset kurumunun görevidir. Biz, iktidar ve ittifak olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz.





ULAŞIMA DEVASA YATIRIM



Göreve geldiğimizde Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağımız yoktu. Bugün ise ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Yol medeniyettir şiarıyla, son 23 yılda ülkemizin ulaşım altyapısına devasa nitelikte yatırımlar yaptık. Karayollarında 206 milyar dolar, demiryollarında 80 milyar dolar, havayollarında 35.5 milyar dolar tutarında yatırıma imza attık. Yatırımlarımız sayesinde 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuz, bugün 30 bin 51 kilometreye çıktı.



İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRDI



Hava yolunu "halkın yolu" haline getirerek, bir zamanlar yalnızca elitlerin faydalandığı imkânları milletimizin istifadesine sunduk. 2002'de 26 havalimanımız varken, şimdi 58 havalimanımızla yıllık yaklaşık 250 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Bundan 13 sene evvel Gezici vandalların "yapılmasın" diye ortalığı yakıp yıktığı İstanbul Havalimanı'mız, bugün dünyanın en prestijli havalimanları arasında gösteriliyor. Gezicilerin "Buraya uçak inmez" dedikleri havalimanımız, dün, 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdı.





BİRİLERİ LAF ÜRETİRKEN BİZ İŞ ÜRETTİK



Birileri sadece laf üretirken, biz 23 yıl boyunca iş ürettik, hizmet ürettik, Türkiye'nin çehresini değiştirecek vizyon projelerini hayata geçirdik. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2026 yılı için hedefimiz; 144'ü karayolu olmak üzere, toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'yla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız.



İSTANBUL'A DEV PROJELERLE HİZMET SÜRECEK



İstanbul'un duvarlarını "Zulüm 1453'te başladı" yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslüman'dır; Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman olarak kalacaktır. İstanbul'un, fetih ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri; iş bilmez, tarih bilmez, kadr-ü kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak; İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.