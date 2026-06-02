Türk akademisyen ‘kayıp’ Timurlu mirasının peşinde

Türk akademisyen Prof. Dr. Selin Şenocak, Avrupa arşivlerinde uzun yıllardır "kayıp" kabul edilen Timurlular dönemine ait el yazmaları ve tarihi eserlerin bilimsel olarak tespit edilmeye başlandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Kültürel Diplomasi Kürsüsü Başkanı Şenocak, Anadolu Ajansı'na yürüttüğü "Ataların İzinden" projesi kapsamında Oxford, Edinburgh, Paris, Berlin ve Viyana'daki arşivlerde 14. ve 15. yüzyıl Timurlular dönemine ait önemli eserlerin izine ulaştıklarını belirtti.

Şenocak, bu eserlerin yalnızca tarihi belge değil, aynı zamanda Türkistan'ın kültürel ve manevi hafızasının önemli parçaları olduğunu dile getirdi. Şenocak "(Timurlular dönemine ait) Bu belgeler, Avrupa'daki raflarda asırlık bir sabırla zamanını bekliyor, okunmayı, anlaşılmayı ve ait oldukları topraklarla yeniden buluşmayı bekliyor" dedi.