14. Uluslararası Fetih Kupası genç sporcuları buluşturdu: Bakan Ersoy’dan ’Türkiye yüzyılı’ vurgusu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını dile getirerek fetih ruhunu, tarih bilincini ve kültürel mirası geleceğe taşıyan önemli bir buluşma niteliği taşıdığını vurguladı. Ersoy, kendi kültürünü bilen, tarihini tanıyan ve medeniyet değerleriyle yetişen genç nesillerin Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatı olduğunu ifade etti.

Okçular Vakfı'nda beş gün sürecek olan organizasyonun açılışı; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul'un fethinin ruhunu yaşatarak gelecek nesillere aktaran 14. Uluslararası Fetih Kupası, dünyanın dört bir yanından genç sporcuları Okmeydanı'nda buluşturdu. Cumhurbaşkanlığının himayelerinde gerçekleştirilen organizasyon, modern ve geleneksel okçuluk branşlarında müsabakalara ev sahipliği yapacak.

FETİH RUHUNU GELECEĞE TAŞIYAN CANLI BİR DEĞER

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Fetih Kupası'nın yalnızca sportif bir organizasyon olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Ersoy, şunları ifade etti:

"Bugün burada okçuluk, sadece bir spor dalı olarak değil; bir çağı kapatıp bir çağı açan ecdadımızın fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve köklü kültürel mirasını geleceğe taşıyan canlı bir değer olarak yeniden hayat bulmaktadır."

Konuşmasında İstanbul'un fethinin tarihsel önemine değinen Ersoy, Fetih Kupası'nın fetih ruhunu ve kültürel mirası yaşatan önemli organizasyonlardan biri olduğunu ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşta tarihin akışını değiştirdiğini ifade eden Bakan Ersoy, İstanbul'un fethine giden süreçte okçuların gösterdiği maharet ve mücadele ruhunun büyük zaferin en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.