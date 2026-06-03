60 milyarlık vurguna 89 gözaltı

İstanbul'da banka kurumsal kimliği, banka yöneticisi veya İslam Memiş gibi ünlü yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağlayan şebeke çökertildi. İşlem hacminin 60 milyarı bulduğu şebekenin 89 üyesi yakalandı.

4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polislerinin düzenlediği İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 ayrı şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı. Şebeke üyelerinin; bazı banka yetkilileri ve yatırım uzmanı İslam Memiş'in de isimlerini ve görsellerini kullanarak yatırım adı altında yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. 269 mağduru toplamda 600 milyon lira dolandıran şebeke üyelerinin bu yolla elde ettikleri haksız kazancı 76 ayrı paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına aktardıkları saptandı.